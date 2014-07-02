Общество отбило у Лукашенко охоту к белорусскому языку - бывший сотрудник АП

Об этом заявил Александр Федута, автор первой речи Александра Лукашенко в День Независимости 27 июля 1994 года. Тогда она прозвучала по-белорусски. Как и в этом году, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Вчера, 1 июля, Александр Лукашенко по-белорусски зачитал речь, выступая на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

За все 20 лет пребывания на посту президента Александр Лукашенко выступал по-белорусски считанные разы.

«Коллеги, прекратите иронизировать над белорусским языком президента, - написал Александр Федута в своем Фейсбуке. - Чтобы не напугали - а то опять 20 лет ждать придется».

Читайте такжеБеларусь и Казахстан не поддержали Россию в ограничении импорта из Украины"Первый раз он (Александр Лукашенко) выступал на День независимости в 1994 году. Это был еще тот день, который мы праздновали до референдума - день принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь (27 июля). Его выступление полностью было по-белорусски. Хорошо помню, как оно готовилась. Оно была написана по-русски и очень хорошо, профессионально было переведено на белорусский язык Иваном Казейко", - рассказал Федута Радио Свобода.

По его мнению, речь звучала очень хорошо.

"Для него белорусский язык родной, и это чувствуется. Если у него нет определенных «тормозов» и если он не считает, что этого не надо делать, он говорит по-белорусски очень хорошо. Не хуже уважаемого мной Мечислава Ивановича Гриба. К сожалению, после первой речи Александра Лукашенко по-белорусски все начали анализировать: что это значит, хорошо или нехорошо он выступает. И когда он прочитал все эти комментарии (а тогда все печаталось в газетах, а не в интернете), то в следующий раз отказался выступать по-белорусски", - считает Федута.

По мнению Александра Федуты, до вчерашнего выступления Александра Лукашенко по-белорусски нужно относиться как к факту.

Читайте такжеВ Беларуси будут протестовать против присутствия в стране российских войск«Глава белорусского государства должен владеть белорусским языком и хотя бы время от времени говорить речи по-белорусски. Это то, что надо поддерживать. Но не надо говорить: а, он сдался, он отходит от России. Никуда он не идет, у него свой курс. Он пытается сейчас действительно объединить государство и общество - это тоже определенный вызов времени. Он отвечает на него так, как он понимает, хочет и может. Чем больше делается именно с этого поступка что-то экстраординарное, тем меньше у меня уверенности, что этот поступок может быть повторен. Если Лукашенко захочет, он изменится. Если не захочет - не изменится», - отметил Федута.