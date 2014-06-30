Два человека погибли, более 12,5 тыс эвакуированы из-за наводнений в Аргентине - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти пострадавших провинций.

Наиболее сложная ситуация складывается в провинциях Мисионес, Корриентес и Формоса, где из-за дождей вырос уровень рек Парагвай, Уругвай, Игуасу и их притоков. Под водой оказались как минимум десять населенных пунктов, вода размыла автодороги.

По оценкам губернатора провинции Мисьонес Мауриса Клосса, только в этой провинции ущерб от наводнений превысил 500 миллионов песо (более 62 миллионов долларов). Ожидается, что губернатор объявит в провинции чрезвычайное положение.

В провинции Корриентес уровень воды в реке Уругвай достиг ”исторических” значений, превысив на три метра уровень, при котором в прибрежных населенных пунктах объявляется эвакуация, сообщила местная администрация.

Власти страны принимают меры по оказанию помощи пострадавшим. В понедельник премьер-министр страны Хорхе Капитанич не исключил, что президент Кристина Фернандес де Киршнер в ближайшие часы посетит пострадавшие регионы. По сообщениям метеорологов, в ближайшие дни дожди на севере страны должны прекратиться.