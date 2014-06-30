Американский самолет совершит наблюдательный полет над Россией и Беларусью в течение пяти дней

Полет пройдет в период с 30 июня по 4 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Маршрут полета согласован, при этом российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать "строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", говорится в соообщении.

Читайте такжеМеждународные наблюдатели проведут полет над РоссиейПо данным Минобороны РФ, самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу летательных аппаратов, не предназначенных для оснащения каким-либо вооружением, а установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли необходимое международное освидетельствование, в котором принимали участие и российские специалисты, "что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу".