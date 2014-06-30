Премьер Румынии попал под ракетный обстрел в Афганистане



Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате нападения никто не пострадал.

Делегация румынского правительства прибыла на базу для участия в торжественной церемонии, посвященной выводу военного контингента Румынии из Афганистана. Помимо главы кабинета министров, в ее состав вошли министр обороны Мирча Душа и вице-премьер, министр внутренних дел Габриел Опря.

"Ничего особенного не произошло, - заявил по итогам мероприятия Понта. - Я сожалею, что мы не смогли провести с нашими военнослужащими больше времени. Это был незначительный инцидент, который придал особый характер торжеству".

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Румыния в июле 2002 года направила в Афганистан около 1,7 тыс. человек, которые несут службу в провинции Забуль вместе с контингентом США. За эти годы там погибло более 20 румынских военнослужащих, еще 130 получили тяжелые ранения.

Как показали последние опросы общественного мнения, большинство румын выступает за вывод своих военных из этой страны. В связи с такими настроениями Высший совет обороны принял решение сократить воинский контингент в Афганистане и до конца 2014 года вывести его.