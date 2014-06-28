В аэропорту Лондона столкнулись 2 самолета

Инцидент произошел на рулежной дорожке, когда один самолет подъезжал к стоянке, а другой выезжал задним ходом, передает Коммерсант.ru.

В результате, самолеты задели друг друга крылом и хвостовой частью. Представитель авиакомпании сообщил, что оба самолета получили повреждения, ведется расследование. Следов алкоголя в крови пилотов обнаружено не было. Никто не пострадал, однако пассажирам пришлось ждать 3 часа, прежде чем они смогли пересесть на другие самолеты.