В Калифорнии на защиту моста от самоубийц потратят 76 миллионов

Из необходимых 76 миллионов долларов 20 миллионов будут выделены из средств, собираемых за проезд по мосту, 49 миллионов направят из федерального бюджета США, и еще семь миллионов — от штата Калифорния.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Родственники самоубийц, ранее бросившихся вниз с этого моста, как отмечается, горячо приветствовали решение чиновников.

Местные власти уже не одно десятилетие рассматривали эту проблему. В частности, предлагалось установить специальные сетки, высокие перила, однако по ряду причин варианты отвергались. В 2010 году дирекция моста сертифицировала проект установки страховочной сетки по обеим сторонам пролета, шириной около шести метров, однако он до сих пор не реализован из-за финансовых проблем.

В 2012 году президент Барак Обама постановил, что проекты, которые связаны с установкой конструкций, обеспечивающих безопасность, могут получать финансирование из федерального бюджета.

Работы, как ожидается, начнутся уже в следующем году, а завершить реконструкцию планируется в 2018-ом.

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Справка. Мост «Золотые Ворота», с его живописным видом на Тихий океан и залив Сан-Франциско, уже давно является излюбленным сооружением для людей, стремящихся свести счеты с жизнью. С момента своего открытия в 1937 году и до настоящего времени свой «последний прыжок» с него совершили более 1400 человек. В прошлом году было зафиксировано рекордное число самоубийств — 46.