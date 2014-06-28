СМИ: ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам в секторе Газа

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

Издание цитирует заявление Армии обороны Израиля, в котором сообщается, что целью ракетных ударов были два лагеря боевиков, объект по производству оружия, а также оружейный склад в секторе Газа.

Ранее в пятницу в результате авианалета израильских ВВС в секторе Газа были убиты два боевика из вооруженного крыла группировки "Комитеты народного сопротивления".

Через несколько часов после этого, сообщает газета, две ракеты, выпущенные из сектора Газа по южной части Израиля, были перехвачены комплексом ПВО "Железный купол".