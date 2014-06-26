В Беларуси будут протестовать против присутствия в стране российских войск

Члены комитета также собираются начать серию культурных мероприятий с участием деятелей культуры Украины, а также обратиться к властям с предложением начать трансляцию на территории Беларуси украинского телеканала, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Активисты также призывают всех неравнодушных людей принять участие в акции протеста против присутствия российских войск на территории Беларуси и против участия российских десантников в праздничном военном параде, приуроченном к празднованию 70-летия освобождения Беларуси во второй мировой войне.

Читайте такжеЛуценко не исключает агрессии РФ через "нейтральную" БеларусьВ ближайшую пятницу, 27 июня, граждан приглашают собраться возле минского Главпочтамта, чтобы в знак протеста отправить открытки на адрес посольства России и Министерства обороны Беларуси.

Белорусский комитет солидарности с Украиной был создан в марте 2014 года. В него вошли представители оппозиционных партий, общественных инициатив, белорусские защитники Майдана: Павал Севяринец, Аляксей Марачкин, Аляксей Янукевич, Зьмицер Дашкевич, Игар Рынкевич, Ганна Шапуцкая и другие.