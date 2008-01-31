Ведущие экологи мира соберутся в Одессе

Международную конференцию «Экологические аспекты Черноморского сотрудничества», на которой будут обсуждены проблемы экологии в Черноморском регионе, связанные с транспортом, энергетикой и безопасностью, проведут в Одессе 5-7 февраля Всемирный фонд защиты дикой природы WWF и Фонд Генриха Бёйля HBF (Бельгия).

Об этом сегодня сообщили УНИАН в управлении информации Одесского горсовета.

По словам заместителя руководителя управления Елены ВАРИЧЕВОЙ, «в конференции примут участие представителей негосударственных организаций, работающих в сфере экологии, всех стран Черноморского бассейна, а также Бельгии, Австрии, Германии, Армении, Азербайджана, Молдовы».

Участники конференции, добавила Е.ВАРИЧЕВА, намерены утвердить материалы исследований, которые затем будут опубликованы в Брюсселе.

Также результатом конференции станет резолюция, выражающая позицию негосударственных организаций в отношении экологических проблем Черного моря.

14 февраля документ будет представлен на рассмотрение участникам официальной встречи министров стран «Черноморского сотрудничества» в столице Украины.