НАТО решило не возобновлять сотрудничество с Россией, приостановленное в апреле

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил в Брюсселе на пресс-конференции после заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

«В апреле мы четко подчеркнули, что мы не будем продолжать наши отношения с Россией, как раньше, и мы временно прекратили практическое сотрудничество с Россией, но оставили открытыми каналы для дипломатического диалога. Сегодня мы не видим никаких изменений в поведении России, поэтому у нас нет другого выхода, как продолжать действие решения о прекращении практического гражданского и военного сотрудничества. Не будут возобновлены нормальные отношения с Россией, пока Россия не начнет выполнять свои международные обязательства», - заявил Расмуссен.

Генсек альянса также уверен в том, что Россия «нарушила правила и уничтожила доверие».

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«Россия часто публично представляет НАТО как угрозу, но на практике, на самом деле, именно незаконные действия России в Украине создали настоящую угрозу международному порядку», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Североатлантический совет НАТО на уровне министров иностранных дел решил приостановить военно-техническое сотрудничество с Россией из-за аннексии ею Крымского полуострова.

"На протяжении последних 20 лет НАТО последовательно работало ради более тесной кооперации с Россией. Однако Россия нарушила международное законодательство и действовала вопреки принципам Главного документа Совета Евроатлантического содружества, соглашения между НАТО и Россией, а также Римской декларации", - отмечается в заявлении.

"Мы решили приостановить все сотрудничество между Россией и НАТО в гражданской и военной сферах. Наш политический диалог на Совете НАТО-Россия будет продолжаться в случае необходимости на уровне послов и более высоком, прежде всего для обмена взглядами на урегулирование этого (крымского) кризиса", - отмечалось в сообщении.