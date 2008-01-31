С Шенгенской визой разрешено ездить в Болгарию, Румынию и на Кипр

Европейский парламент разрешил Болгарии, Румынии и Кипру впускать на срок до 5 дней иностранцев, имеющих Шенгенские визы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в докладе Майкла КЭШМЕНА (группа социалистических партий, Великобритания), одобренном сегодня на заседании Европарламента.

“За” проголосовали 558 депутатов, против - 22, воздержались - 19.

Согласно документу, отныне эти три страны будут иметь возможность впускать на срок до 5 дней выходцев из стран, не принадлежащих к Европейскому Союзу, которые имеют Шенгенские визы или вид на жительство, выданные в Шенгенской зоне, по этим документам. До последнего времени для въезда во все эти три страны или транзита необходимо было иметь отдельную въездную или транзитную визу.

Совет министров на минувшей неделе уже заявил, что не имеет замечаний к этому предложению. Новые правила являются временными, и будут действовать до присоединения этих трех стран к Шенгенской зоне.

Депутаты также одобрили проект доклада Панайотиса ДЕМЕТРИУ (группа народных партий, Кипр) о возможности странам-членам Шенгенской зоны признавать в одностороннем порядке ряд документов, которые удостоверяют проживание в Швейцарии и Лихтенштейне, как достаточные для осуществления транзитного проезда через территорию Шенгенской зоны.