Ягланда переизбрали Генсеком Совета Европы

По итогам голосования победил нынешний руководитель этого органа Турбьерн Ягланд. За него отдали свои голоса 156 депутатов из 249 проголосовавших, пишет Украинская правда.

Соперницей Ягланда была немка Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер, бывшая докладчица по Украине. Она получила меньше ста голосов.

Это второй срок Ягланда на посту Генерального секретаря СЕ. Впервые он был избран в 2009 году, тогда его также избрали по итогам первого тура голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСЕ поможет Правительству Украины быстро пройти по пути европейских реформ - Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы имеет достаточно ограниченные рычаги влияния на решения органов СЕ. Львиная доля полномочий сконцентрирована у стран-членов, а также отдельных органов Совета Европы (таких как Европейский суд по правам человека, Парламентская ассамблея Совета Европы). На их решение Генсек влияния не имеет.

Тем не менее, руководитель СЕ остается достаточно важной фигурой в этом органе. Он тесно задействован в решении кризисных ситуаций; кроме того, он имеет рычаги, позволяющие ускорить или замедлить рассмотрение некоторых вопросов.

К примеру, зимой 2014 года по указанию Ягланда секретариат Венецианской комиссии на протяжении одной недели подготовил для опубликования заключение о недопустимости "диктаторских законов", принятых Верховной радой 16 января. Хотя обычно подготовка любого решения в ВК забирает не менее нескольких месяцев.