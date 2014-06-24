Албания получила статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС по внутренним вопросам.

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Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле поздравил Албанию с кандидатским статусом.

"Тем не менее, очень важно продолжать реформы”, - написал он на своей странице в "Твиттере".