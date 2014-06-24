Албания получила статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе
14:08, 24 июня 2014Мир
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Албания получила статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе.
фото REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС по внутренним вопросам.
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Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле поздравил Албанию с кандидатским статусом.
"Тем не менее, очень важно продолжать реформы”, - написал он на своей странице в "Твиттере".
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