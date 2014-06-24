В Таиланде создано движение противников военного режима
10:02, 24 июня 2014Мир
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Бывший министр внутренних дел Таиланда и один из лидеров бывшей правящей партии «Пыа Тай» Чарупонг Руангсуван объявил о создании первого общественного движения противников военного режима.
фото REUTERS
Как сообщают местные СМИ, Чарупонг Руангсуван создал движение с целью объединения противников действующего военного режима по всей стране и за ее пределами, передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, движение, получившее название «Организация свободных тайцев за права человека и демократии», объединит противников хунты, силой захватившей власть в мае 2014 года, а также будет оказывать помощь всем, кто выступает против военной диктатуры.
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