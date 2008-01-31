Польская таможня обиделась на власти, и опять забастует

Польские таможенники прекращают переговоры с правительством и возобновляют забастовку, сообщает AFP.

Представитель бастующих Ивона ФОЛТА заявила, что к таможенникам "отнеслись с презрением", и назвала переговоры с властями потраченным зря временем.

По словам И.ФОЛТЫ, правительство отказалось выполнить требования об увеличении зарплат.

Помощник премьер-министра Польши Михал БОНИ, в свою очередь, назвал высказанные в ходе переговоров предложения властей "реалистичными".

На состоявшейся 28 января встрече с таможенниками в Бяла Подляске на восточной границе Польши премьер Дональд ТУСК пообещал увеличить зарплаты на 500 злотых (около 200 долларов), улучшить условия работы, а также усилить правовую защиту от обвинений в коррупции. Однако служащие таможни требуют повышения зарплат на 1500 злотых, что в три раза больше предложенного Д.ТУСКОМ.

Поскольку официально забастовки в Польше запрещены, служащие таможни, чтобы привлечь внимание к своим требованиям, c 14 января начали в массовом порядке брать больничные и уходить в отпуска. В результате работа приграничных пропускных пунктов замедлилась во много раз. На границах с Украиной и Беларусью образовались многокилометровые очереди из грузовиков, ожидающих таможенного досмотра.

Разъяренные водители грузовиков, вынужденные проводить на границах по 3-4 дня без горячей пищи и возможности соблюдать элементарную гигиену, в конце минувшей недели пригрозили блокировать подъезды к Варшаве. Угроза, однако, не была осуществлена.

Как сообщал УНИАН, отраслевая организация работодателей транспорта требует от Министерства транспорта и связи Украины обратиться в Минэкономики и МИД для решения с Польшей вопроса компенсаций ущерба, нанесенного украинским перевозчикам, компаниям экспортерам и импортерам сложившейся ситуацией на украинско-польской границе.

Как заявил представитель организации, председатель регионального Совета АсМАП (Ассоциация международных автоперевозчиков) Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО: «Если взять соответствие экономического оборота между Украиной и ЕС, то 80% грузопотоков идет именно через Польшу. Поэтому на сегодня можно говорить о существовании экономической блокады нашего государства», - сказал он.

Относительно размера убытков он сослался на данные в СМИ – в целом, 50-60 млн. грн. в день. Более точные расчеты будут позже, сказал В.ЧЕРНЕНКО.

29 января во время встречи с министром иностранных дел Республики Польша Радославом СИКОРСКИМ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил о том, что «работа на границе налаживается». В этом контексте глава государства выразил надежду на полную нормализацию работы пограничных и таможенных служб обеих стран в ближайшее время.

В.ЮЩЕНКО напомнил о договоренности, достигнутой между Украиной и Польшей, о проведении совместного таможенного и пограничного контроля на государственной границе. Он обратился к Р.СИКОРСКОМУ с просьбой взять под персональный контроль переговоры относительно организации такого типа контроля на границе двух государств.