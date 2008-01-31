Взрыв в Стамбуле: 17 погибших, 60 раненых

В крупнейшем городе Турции – Стамбуле - в результате взрыва 17 человек погибли и 62 - ранены.

Как передает ИТАР-ТАСС, взрыв прогремел сегодня утром в районе Зейтинбурну в пятиэтажном здании делового центра, где располагалась текстильная фабрика и более 130 офисов различных местных компаний.

По версии следствия, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа, спровоцировавшая взрыв отопительного котла. Вместе с тем, представители газовой компании, обслуживающей город, заявили, что этот район не был подключен к газовым коммуникациям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сейчас выясняется гражданство погибших и пострадавших в результате взрыва.