Американцы назвали Буша одним из худших президентов США

Американцы считают Джорджа БУША одним из худших президентов США.

Как сообщает podrobnosti.uа, такие данные показал опрос, проводившийся телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal. 41% жителей США считают Дж.БУША одним из худших президентов в истории страны.

Всего лишь 5% американцев назвали Дж.БУША "одним из самых лучших" президентов страны. 23% опрошенных занесли его в разряд "лучше, чем большинство президентов", 29% - "не таким хорошим, как большинство".

Схожие результаты показал и аналогичный опрос телекомпании CNN. 1% американцев считают нынешнего хозяина Белого дома "лучшим" президентом, 8% - "очень хорошим", 32% - "хорошим", 20% - "плохим", 15% - "очень плохим", 23% - "худшим".

Опрос Pew Research Center показал, что 59% американцев уверены в том, что ошибки и промахи Дж.БУША в долгосрочной перспективе перевесят его достижения (противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов).

Подобные рейтинги публикуются в США последние полвека. Практика показывает, что с течением времени к президентам начинают относиться иначе, чем во время их правления. Так, например, в последний год правления Гарри Трумэн и Билл КЛИНТОН обладали крайне низким уровнем популярности, однако ныне их называют одними из наиболее успешных руководителей США.

Кроме того, оценка президента зависит от политических взглядов, которые доминируют в США на момент проведения опросов. Республиканцы крайне высоко оценивают роль Рональда Рейгана и крайне низко - Джимми КАРТЕРА, демократы придерживаются прямо противоположных взглядов на вещи.