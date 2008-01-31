На карнавале в Рио решили совместить Холокост с самбой (фото)
13:01, 31 января 2008Мир
2007
Еврейская община Бразилии возмущена
|Фото Reuters
Еврейская община Бразилии выразила возмущение. Бразильские евреи считают неуместным включать в атмосферу карнавала сцены, которые символизируют уничтожение миллионов евреев в концентрационных лагерях нацистской Германии, сообщает ICTV.
А представители школы “Вирадоуро” говорят, что в их представлении нет ничего, что следовало бы осуждать, и значение ошеломляющей платформы в том, что ее авторы не хотят повторения ужасов Холокоста в будущем. К тому же, это будет единственная платформа на карнавале, на которой не будут танцевать, отмечают сторонники карнавального “наглядного пособия” по теме ужасов Холокоста.
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