На карнавале в Рио решили совместить Холокост с самбой (фото)

Нынешний карнавал в Рио-де-Жанейро начинается с громкого скандала. Школа самбы “Вирадоуро” избрала темой своего выступления Холокост. Платформу, которая будет представлять школу на параде по случаю открытия карнавала, оформили в виде кучи тел погибших.

Еврейская община Бразилии выразила возмущение. Бразильские евреи считают неуместным включать в атмосферу карнавала сцены, которые символизируют уничтожение миллионов евреев в концентрационных лагерях нацистской Германии, сообщает ICTV.

А представители школы “Вирадоуро” говорят, что в их представлении нет ничего, что следовало бы осуждать, и значение ошеломляющей платформы в том, что ее авторы не хотят повторения ужасов Холокоста в будущем. К тому же, это будет единственная платформа на карнавале, на которой не будут танцевать, отмечают сторонники карнавального “наглядного пособия” по теме ужасов Холокоста.