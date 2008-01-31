Еврокомиссия оштрафовала E.ON на 38 млн. евро за нарушение печати

Еврокомиссия оштрафовала немецкую компанию E.ON на 38 млн. евро за нарушение печати на помещении, где хранились собранные Комиссией результаты проверок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 30 января.

На одном из помещений компании E.ON, где хранились документы, собранные Еврокомиссией в ходе необъявленных инспекций в мае 2006 года, была выявлена нарушенная печать, что и стало причиной для наложения такого штрафа.

“Еврокомиссия не может и не будет терпеть попытки подорвать борьбу Еврокомиссии против картелей и другого неконкурентного поведения из-за угрозы целостности и эффективности наших расследований”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неэли КРУС.

Еврокомиссия практикует в ходе проведения необъявленных инспекций выделять комнату для хранения собранных ею документов, которую опечатывает свое печатью, изготовленной из пластиковой пленки. В случае нарушения печати, она не рвется, но на ней обязательно появляется надпись: “НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА”. Именно такая надпись была обнаружена на печати в одной из комнат, опечатанной на ночь во время необъявленных проверок Еврокомиссией концерна E.ON 30 мая 2006 года.

E.ON отвергал обвинения в нарушении печати, заявляя, что единственный ключ от комнаты имели представители Еврокомиссии, однако позже выяснилось, что в целом от этой комнаты существовало 20 ключей, которые были у сотрудников E.ON. После этого E.ON предложила еще ряд аргументов, почему печать могла нарушиться, среди которых, в частности, вибрация от подготовки к проведению конференции в соседнем помещении, использование агрессивных препаратов для чистки помещений, возраст печати и высокий уровень влажности. Комиссия провела расследование с привлечением экспертов и пришла к выводу, что все эти факторы не могли стать причиной того, что на печати появился сигнал о ее нарушении. Таким образом, нарушение печати было квалифицировано Еврокомиссией как серьезное нарушение законодательства о конкуренции. Такое нарушение в соответствии с законодательством ЕС карается штрафом в размере до 1% общего оборота компании.