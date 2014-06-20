Совет ЕС не будет принимать решения относительно санкций против России - чиновник ЕС

Об этом в пятницу в Брюсселе заявил высокопоставленный чиновник ЕС накануне Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, который пройдет в понедельник в Люксембурге, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.

"Я хочу настоять на том, что санкции будут зависеть от того, как будут развиваться события. Работа продолжается. Если будет необходимо, главы государств и правительств рассмотрят этот вопрос в пятницу", - констатировал он.

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Как известно, 26-27 июня в Брюсселе состоится саммит ЕС.

По словам чиновника ЕС, по состоянию на сегодня в ЕС ожидают провозглашения президентом Украины Петром Порошенко мирного плана и его воплощения, поэтому украинский вопрос будет первым в повестке дня Совета ЕС в понедельник и "будет доминировать". "Министры должны посмотреть, как будет выполняться мирный план, Очень важно прекратить огонь. Мы должны посмотреть, как будет вести себя Россия", - пояснил он.