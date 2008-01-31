В России резко выросло количество доносов

"Горячие линии", открытые во всех городах спецслужбами, вызвали стремительный рост доносов от россиян. Вокруг "горячих линий" развернута целая пиар-кампания, пишут "Новые известия". В некоторых регионах за бдительность даже платят. Между тем эксперты по-разному оценивают рост числа информаторов в стране. С одной стороны, сигналы от граждан помогают раскрыть сотни преступлений. С другой – "горячие линии" все чаще используются для ложных доносов. Люди сводят счеты с более богатыми и успешными соседями и коллегами. По словам специалистов, в этой ситуации подтверждается лишь несколько процентов доносов.

Как отмечает издание, чересчур бдительные граждане жалуются на взяточников, фальшивомонетчиков, на соседей, сдающих жилье, нарушителей ПДД и просто "стучат" на врагов и соперников. Попадаются и такие, кто годами пишет жалобы на соседей только за то, что те регулярно выходят курить на лестничную площадку или держат домашних животных. При этом завершать уголовные дела, даже по ложным доносам, в России никто не спешит. Ценой массового доносительства становятся подмоченная репутация, испорченная карьера, а, возможно, и жизнь.

Точной статистики нет. Но эксперты убеждены: в последние пять лет доносить стали в два-три раза чаще. Рост сознательности граждан объясняется, прежде всего, тем, что во многих регионах вошло в практику платить за доносы, которые называются оперативной информацией.

Статью УК РФ "заведомо ложный донос" никто не отменял. Однако, как утверждают юристы, в стране она применяется в единичных случаях. Доказать, что не соответствующая действительности информация была распространена преднамеренно, очень и очень сложно. А если человек заявляет, что "искренне заблуждался", то ложным доносом это не считается. Таким образом, с юридической точки зрения доносчик находится в очень выгодном положении.

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