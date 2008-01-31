Польское правительство не может договориться с таможенниками

Переговоры между профсоюзом польских таможенников и правительством Польши относительно повышения зарплаты завершились ничем. Таможенники требуют месячной надбавки в размере полторы тысячи злотых. Впрочем, правительство заявило, что наибольшее, что оно может предложить, - это треть этой суммы. После этого профсоюз прервал переговоры. Власть призывала польских таможенников согласиться на предложенные условия и возобновить свою работу. По словам советника премьера Туска по социальным вопросам Михала Боне, на карте стоит вопрос международного доверия Польши, ведь восточные польские границы – это теперь и внешние границы ЕС. Между тем многокилометровые очереди грузовиков можно видеть на всех пунктах пропуска на польско-украинской границе.

Немецкая волна