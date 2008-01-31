Путина не выдвинули в совет директоров «Газпрома»

Государство выдвинуло в совет директоров "Газпрома" восемь человек, при этом в списке отсутствует Владимир Путин. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Cлухи о вероятном вхождении Путина в совет директоров "Газпрома" вместо Дмитрия Медведева, баллотирующегося в президенты России, муссировались в прессе более полугода.

Кандидатура премьер-министра России Виктора Зубкова внесена в список кандидатов в совет директоров "Газпрома". По мнению обозревателей газеты "Ведомости", именно Зубков станет председателем совета директоров газовой монополии.

В списке также присутствует и кандидатура председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. По словам источников "Коммерсанта" в Кремле, Миллер останется главой правления "Газпрома", поскольку показал себя как эффективный менеджер. Контракт Миллера истекает в мае 2011 года.

Официально соответствующее распоряжение правительства должно быть опубликовано в четверг, 31 января. Список будет утвержден на совете директоров "Газпрома" 4 февраля.

Также государство выдвинуло в совет директоров "Газпрома" Фарита Газизуллина (он входит в совет сейчас), главу Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину, замруководителя Росэнерго Юрия Медведева, главу Минпромэнерго Виктора Христенко (входит в совет) и других чиновников.

От основного миноритария "Газпрома", германской E. On, как и прежде, номинирован Буркхард Бергманн.

"Газпром" является крупнейшей газовой компанией в мире. Государство контролирует 50,002 процента акций газовой монополии. Капитализация компании составляет 296 миллиардов долларов.

Лента.ру