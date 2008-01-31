Более 200 туристов оказались в снежном плену в Грузии

Более 200 туристов оказались в снежном плену на горном курорте в Грузии

Серьезные проблемы в горных регионах Грузии вызвал снегопад, продолжающийся третьи сутки.

На Военно-грузинской дороге за среду сошли более 50 лавин, в связи с чем автомобильное движение в Казбегском и Душетском районах приостановлено, передают грузинские СМИ.

На горном курорте Гудаури в снежном плену находятся более 200 отдыхающих, среди них дети из спортивных школ. Они не могут выйти из помещений, так как за сутки снежный покров увеличился почти до двух метров. В селах Душетского района, с которыми до сих пор нет сообщения из-за выпавшего снега, также остаются проблемы.

Снегопад продолжится и сегодня, в основном в районах западной Грузии, однако сильных морозов, как в первой декаде января, не будет.

ICTV