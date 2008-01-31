Бывший глава МИД Грузии возглавил департамент разведки

08:30, 31 января 2008
Мир
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Структура подчиняется только президенту

Гела Бежуашвили Бывший министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили вечером в среду был назначен на должность главы департамента разведки Грузии, сообщил журналистам председатель юридического комитета парламента Грузии Леван Бежашвили.

Департамент разведки после принятия в прошлом году концепции безопасности Грузии был выделен из системы госбезопасности и стал самостоятельной структурой, подчиняющейся только президенту.

Газета.ру

 

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