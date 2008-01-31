Бывший глава МИД Грузии возглавил департамент разведки
08:30, 31 января 2008Мир
572
Структура подчиняется только президенту
Бывший министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили вечером в среду был назначен на должность главы департамента разведки Грузии, сообщил журналистам председатель юридического комитета парламента Грузии Леван Бежашвили.
Департамент разведки после принятия в прошлом году концепции безопасности Грузии был выделен из системы госбезопасности и стал самостоятельной структурой, подчиняющейся только президенту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter