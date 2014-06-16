Международные наблюдатели проведут полет над Россией

Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Полет будет проводиться с 16 по 20 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу", - сказал Рыжков.

По его словам, во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

"Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу летательных аппаратов, не предназначенных для оснащения каким-либо вооружением", - подчеркнул Рыжков.

Читайте такжеНа границе летают российские самолеты - глушат связь и перехватывают радиопереговоры

Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли необходимое международное освидетельствование, в котором принимали участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу.

В свою очередь российские специалисты проинспектируют небо над территорией Франции. Как сообщил журналистам Рыжков, российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Франции.

"Наблюдательный полет будет проводиться с 16 по 20 июня с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси с максимальной дальностью 2078 км", - сказал Рыжков.

Читайте такжеИстребитель пятого поколения Т-50 загорелся при посадке под Москвой

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а французские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором, подчеркнул начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности.

"Наблюдательный полет выполняется в целях большей открытости в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - сказал он.