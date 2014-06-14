Обама отказался отправлять войска в Ирак

Выступая на лужайке перед Белым домом, Обама пообещал в ближайшее время принять решение, какого рода помощь Соединенные Штаты предоставят иракскому правительству, однако при этом президент исключил вариант отправки американских военных в Ираке, сообщает «Голос Америки».

Американский президент заявил, что боевики «Исламского государства Ирак и Леванта» могут представлять опасность не только для Ирака и иракского народа.

«Учитывая суть этих террористов, в результате они могут стать угрозой и для американских интересов», - сказал он.

«Мы не будем снова отправлять наших военнослужащих воевать в Ирак, но я поручил моей команде национальной безопасности приготовить ряд других вариантов... Если я дам приказ о любых действиях, я хочу удостовериться в том, что они будут точечными», - отметил Обама.

Он подверг острой критике неспособность иракских военных защитить города, а также политику иракских лидеров, которые не смогли разрядить ситуацию и установить диалог между шиитами и суннитским меньшинством.

«США не будут вмешиваться военным путем при отсутствии политического плана со стороны иракского правительства, - сказал Обама. - Это не только военный вызов. Перед лицом атаки со стороны террористов, иракские военные оказались неспособны защитить несколько городов.

«США вложили много денег в иракские силы безопасности, их тренировки - и то, что они не готовы воевать и защищать свои посты, служит показателем проблемы с боевым духом. Корни такого поведения кроются в политических проблемах».

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Обама также признал, что растущее влияние экстремистских группировок - это региональная проблема, которая вряд ли решится в ближайшее время. Однако, по его словам, история показала, что военная интервенция извне не может решить проблемы Ирака.

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