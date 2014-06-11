Джоан Роулинг пожертвовала миллион на кампанию против независимости Шотландии

Автор книг о Гарри Поттере, которая живет в Эдинбурге (Шотландия), публично поддержала кампанию "Лучше вместе".

Об этом пишет BBC.

Объясняя свое решение на ее сайте, госпожа Роулинг сказала, что есть "попытки игнорировать риски" среди людей, которые агитируют за независимость Шотландии.

Она также отметила, что существуют "крайние националисты, которые любят демонизировать всех, кто не поддерживает борьбу за независимость слепо и безоговорочно".

Избиратели в Шотландии пойдут на выборы 18 сентября решать будущее своей страны. Они ответят "да" или "нет" на вопрос: "должна ли Шотландия быть независимым государством?"

В своем выступлении госпожа Роулинг сказала, что симпатизирует своим друзьям по обе стороны дебатов, но также добавила: "моя нерешительность относительно идеи независимости Шотландии не имеет ничего общего с отсутствием веры в замечательных шотландских людей или их достижения".

"Простая истина заключается в том, что Шотландия подвержена тем же вызовам 21-го века, что и остальной мир. Она должна конкурировать на тех же глобальных рынках, защищаться от тех же угроз и восстанавливать хрупкую экономику".

"Чем больше я слушаю аргументы кампании за независимость, тем больше я волнуюсь об умалении или даже игнорировании рисков. Всякий раз, когда поднимаются большие вопросы - о нашей сильной зависимости от нефтяных доходов, о валюте, которую мы будем использовать, о возможном возвращении в ЕС - умные вопросы тонут в море обвинений в "паникерстве", утверждает Роулинг.