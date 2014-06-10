Истребитель пятого поколения Т-50 загорелся при посадке под Москвой

Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

ЧП произошло на аэродроме ЛИИ имени Громова "Раменское".

"По предварительным данным, у Т-50 был отказ одной из силовых установок и во время посадки произошло незначительное возгорание обшивки. Люди не пострадали, очаг пожара быстро потушили", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Т-50 — самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет его состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре, а первый публичный показ — на авиакосмическом салоне МАКС-2011 в подмосковном Жуковском. В 2013 году на МАКС были показаны уже три ПАК ФА: машины впервые показали групповой пилотаж.

По плану серийные поставки истребителя пятого поколения в войска начнутся в 2016 году; не исключается даже, что ВВС могут получить Т-50 раньше срока. Пока только одна страна в мире имеет на вооружении истребители пятого поколения — США с F-22 и F-35.