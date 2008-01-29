Готовится крупнейшая оружейная сделка между Индией и США

Министерство обороны Индии ведет переговоры с компанией Boeing о покупке военных самолетов на общую сумму около двух миллиардов долларов, пишет The Times Of India.

По информации издания, речь идет о приобретении восьми противолодочных морских разведывательных патрульных самолетов P-8i дальнего действия для индийского Военно-морского флота. Они заменят восемь устаревших советских авиалайнеров Ту-142. Этот контракт станет самой крупной в истории оружейной сделкой между США и Индией.

Ожидается, что первый самолет P-8i поступит на вооружение Индии к середине 2012 года, а полностью их поставка будет завершена к середине 2015 года.

В настоящее время Индия тратит на импорт оружия более 25 миллиардов долларов в год, из которых 1,5 миллиарда составляют сделки с Россией и около миллиарда - с Израилем.

Лента.ру