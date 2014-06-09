На выборах в Южной Осетии побеждают сторонники присоединения к России
10:25, 09 июня 2014Мир
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На выборах в парламент сепаратистского региона Грузии - Южной Осетии - побеждает партия «Единая Осетия».
Россия может аннексировать также и Южную Осетию
Эта политическая сила настаивает на проведении референдума о присоединении к России, сообщает Радио Свобода.
Читайте такжеВ Южной Осетии проходят парламентские выборыЗа «Единую Осетию», как сообщают организаторы выборов, отдали голоса 44% избирателей. В целом на 34 места в представительском органе претендовали девять партий. Семипроцентный барьер, кроме лидера гонки, могут преодолеть еще две партии.
Грузия, которая не признает принятой в 1992 году декларации о независимости Южной Осетии, назвала выборы нелегитимными.
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