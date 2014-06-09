На выборах в Южной Осетии побеждают сторонники присоединения к России

Эта политическая сила настаивает на проведении референдума о присоединении к России, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Южной Осетии проходят парламентские выборыЗа «Единую Осетию», как сообщают организаторы выборов, отдали голоса 44% избирателей. В целом на 34 места в представительском органе претендовали девять партий. Семипроцентный барьер, кроме лидера гонки, могут преодолеть еще две партии.

Грузия, которая не признает принятой в 1992 году декларации о независимости Южной Осетии, назвала выборы нелегитимными.