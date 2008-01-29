Москва предостерегает ЕС от односторонних действий по Косовскому вопросу

Министерство иностранных дел Российской Федерации предостерег Евросоюз от односторонних действий по Косовскому вопросу.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Михаила КАМЫНИНА, текстом которого располагает УНИАН.

«В последнее время достоянием гласности стали закулисные подготовительные мероприятия западных стран, вплоть до прямого давления на Генсекретаря ООН и на председательство в Евросоюзе, с тем, чтобы организовать в обход СБ ООН направление миссии ЕС в Косово и усиление мандата военного компонента миротворческой операции - Сил для Косово (СДК). Ведется активная обработка т.н. сомневающихся в рядах ЕС на предмет «быстрого» признания Косово в случае одностороннего провозглашения Приштиной независимости. Командование СДК разрабатывает планы по усмирению заведомо несогласного с суверенизацией Косово сербского населения края», говорится в заявлении.

«Такие действия вызывают у нас серьезную озабоченность и требуют адекватной реакции», - подчеркивает М.КАМЫНИН

Также в документе указано, что мандаты международных институтов, действующих в крае, были утверждены резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН в июне 1999 года. Гражданское присутствие создано в виде Миссии ООН в Косово (МООНК), причем сделано это было на основе предложений Генсекретаря ООН, одобренных Советом Безопасности.

«Поэтому любое изменение характера, состава или оперативного плана действий международного гражданского присутствия в Косово требует нового решения Совета Безопасности. Это станет возможным только с согласия Белграда и Приштины», - уверен российский дипломат.

Как сообщал УНИАН, в начале 2007 года специальный посланник ООН по Косово Мартти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает постепенное предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана по Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с "замороженными" конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье.

В начале декабря 2007 г. премьер-министр Косово Агим ЧЕКУ заявил о готовности провозгласить независимость края в одностороннем порядке в ближайшее время.

14 декабря лидеры стран - членов ЕС не смогли достичь компромисса о будущем статуса Косово. Ряд стран, в частности, Румыния и Кипр, категорически заявили о том, что не признают независимости Косово в случае одностороннего провозглашения независимости краем. В то же время, лидеры стран-членов поддержали направление в Косово миссии полицейских и юридических советников в составе 1800 человек.

20 декабря министр иностранных дел Словении, которая председательствует в ЕС в первой половине 2008 года, Димитрий РУПЕЛЬ выразил убеждение, что страны ЕС готовы признать "реальность, которая существует на Балканах", подчеркнув, что ни сербы, ни косовары не хотят жить вместе.

Косово находится под управлением ООН с 1999 года.