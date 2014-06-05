Россиянам упростят получение северокорейских виз

Об этом в четверг по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заявил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, который является председателем российской части межправкомиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеВ Северной Корее дневную норму пищи сократили до 410 граммов"Появляется возможность облегченного получения многократных виз для российских предпринимателей, сотрудников российских компаний, которые работают в КНДР", - сказал Галушка, комментируя итоги заседания.

Он добавил, что у российских бизнесменов в КНДР также появится доступ к сотовой связи и интернету.