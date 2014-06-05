В Квебеке на Аллее поэтов открыли бюст Шевченко

Как сообщает портал украинской диаспоры VIDIA, автором памятника является скульптор Олег Лесюк, который родился во Львове и более 20 лет проживает в Канаде.

Читайте такжеВ Крыму начинают сносить украинские памятники“Аллея поэтов в историческом старом городе Квебек является достойным местом, откуда гений Шевченко будет вдохновлять поколения на долгие годы”, - сказал во время открытия бюста президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

По данным литературоведческого сайта Литакцент, на Аллее поэтов до этого были размещены скульптуры пяти выдающихся поэтов: вьетнамского Нгуен Траи, российского Александра Пушкина, канадского Эмиля Неллигана, итальянского Данте Алигьери и армянского Вартапета Комитаса