В Квебеке на Аллее поэтов открыли бюст Шевченко

10:32, 05 июня 2014
Мир
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В канадском Квебеке на Аллее поэтов установили бюст Тараса Шевченко.

В Квебеке установили бюст Шевченко

Как сообщает портал украинской диаспоры VIDIA, автором памятника является скульптор Олег Лесюк, который родился во Львове и более 20 лет проживает в Канаде.

Читайте такжеВ Крыму начинают сносить украинские памятники“Аллея поэтов в историческом старом городе Квебек является достойным местом, откуда гений Шевченко будет вдохновлять поколения на долгие годы”, - сказал во время открытия бюста президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

По данным литературоведческого сайта Литакцент, на Аллее поэтов до этого были размещены скульптуры пяти выдающихся поэтов: вьетнамского Нгуен Траи, российского Александра Пушкина, канадского Эмиля Неллигана, итальянского Данте Алигьери и армянского Вартапета Комитаса

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