В США умер последний шифровальщик навахо

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету The Los Angeles Times.

Нез входил в группу из 29 индейцев, занимавшихся в годы Второй мировой войны передачей шифровок на языке навахо, которые сыграли важнейшую роль в доставке данных для американских военных. Честер был одним из первых навахо, призванных на службу во время войны.

"Сколько себя помню, люди навахо всегда были воинами, - рассказал в одном из интервью Нез. - Для нас было честью защищать дом от врага".

Читайте такжеУмер трехкратный Олимпийский чемпион Валентин Манкин "Код навахо" был основан на уникальном алфавите индейцев, состоящем из 26 букв. Язык навахо крайне труден для изучения, а 68 лет назад даже не существовало фиксированного свода грамматических правил, поэтому освоить его в краткие сроки было практически невозможно.

Первая группа индейцев приступила к обязанностям шифровальщиков в 1942 году на калифорнийской базе Пендлтон. Сами себя они называли "говорящие с ветром". Преимущество использования языка навахо состояло в том, что его носители могли вести переговоры в радиоэфире, при этом их смысл оставался недоступным противнику.

В 2002 году режиссер Джон Ву снял художественный фильм "Говорящие с ветром" (Windtalkers), рассказав историю радистов-индейцев зрителям во всем мире.