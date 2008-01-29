Путин одобрил новую армейскую форму от Юдашкина (фото)

Владимир Путин побывал в Генштабе России на показе Валентина Юдашкина.

Очевидно, что и президент, и модельер были в такой ситуации в первый раз. Юдашкин впервые смоделировал новую форму одежды для российской армии. А Путин впервые новую форму принимал. В последний раз ее меняли в 1994 году.

Путина встретили министр обороны Анатолий Сердюков, замминистра по тылу Владимир Исаков и, собственно, Юдашкин. Президент улыбнулся, увидев их, и стал серьезным, когда увидел образцы. Он внимательно изучал их, видимо, сравнивая в уме со старой формой. Что-то тихо спрашивал то у Исакова, то у Юдашкина. В какой-то момент снял с одного генерала фуражку, стал крутить в руках.

Юдашкин сказал, что вообще при моделировании фуражки основывались на фуражке маршала Жукова. Юдашкин признался, что он в армии тоже служил и знает о ее нуждах не понаслышке.

Обратив внимание на зимнюю одежду, Путин попросил расстегнуть китель у солдата.

- Что там под ним? - спросил он.

Там оказалась подкладка из овчины. Президент удовлетворенно кивнул. Девушек, которые стояли в самом конце показа, расстегивать не стали. Путин, кажется, и так все для себя решил - новая форма ему понравилась.

Модельер не исключил, что широкой публике новая форма будет представлена уже на ближайшем Параде Победы 9 Мая. А в массовом порядке переобувать и переодевать армию начнут со следующего года.

"Комсомольская правда"