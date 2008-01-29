У демкоалиции достаточно политической воли, чтобы ратифицировать устав ГУАМ

В ближайшее время Верховная Рада Украины должна ратифицировать устав ГУАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая на заседании комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

«В ближайшие недели украинским парламентом будет ратифицирован устав ГУАМ», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что у демократической коалиции есть достаточно политической воли для ратификации этого документа, дальнейшего развития этой организации и наращивания сотрудничества в ее рамках.