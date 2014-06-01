В России упал в озеро вертолет с чиновниками, двое выжили, 16 пропали

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, по предварительным данным, вертолет Ми-8 авиакомпании «Спарк» в 19.54 вылетел из города Апатиты Мурманской области, затем сделал промежуточную посадку в районе лагеря Пятка Мурманской области, где принял на борт еще несколько человек. По данным следствия, на борту находилось 18 человек - 5 членов экипажа и 13 пассажиров.

Около 20.40 экипаж не вышел на связь с центром управления воздушным движением. На данный момент установлено, что вертолет потерпел аварию и упал в озеро в поселке Восточное Мунозеро в Терском районе Мурманской области. Двум людям удалось спастись, в настоящее время они госпитализированы. Данные о погибших уточняются.

Читайте такжеВ Лаосе разбился Ан-74 с министром обороны на бортуСреди основных версий аварии следствие рассматривает отказ авиационной техники и то обстоятельство, что летчик попал в сложные метеорологические условия, потерял пространственную ориентировку и столкнулся с поверхностью воды.

В то же время, местное агентство FlashNord сообщает, что среди пассажиров могли быть высокопоставленные чиновники областного правительства, гендиректор ОАО «Апатит» Алексей Григорьев, его заместитель Константин Никитин, министр экологии области Алексей Смирнов и глава администрации Кировска Андрей Звонарь. По предварительным данным, они летели рыбачить.