Во французском аэропорту «Льеж» российский самолет Ан-124 врезался в столб, обозначающий номер стоянки, и был отстранен от полетов.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на источники в Министерстве транспорта России, инцидент произошел вчера в 3.15 мск. В аэропорту Льежа самолет Ан-124 после заруливания на стоянку и постановки на стояночный тормоз наехал на столб. При этом лайнер получил повреждения обтекателей верхнего и нижнего радиолокатора.

В результате самолет, принадлежащий авиакомпании «Волга-Днепр» и выполнявший рейс по маршруту «Рим - Льеж», был отстранен от дальнейшей эксплуатации. Сотрудники Минтраса РФ начали расследование данного происшествия.