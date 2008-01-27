Российский самолет Ан-124 врезался в столб
13:36, 27 января 2008Мир
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Инцидент во Франции
Во французском аэропорту «Льеж» российский самолет Ан-124 врезался в столб, обозначающий номер стоянки, и был отстранен от полетов.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на источники в Министерстве транспорта России, инцидент произошел вчера в 3.15 мск. В аэропорту Льежа самолет Ан-124 после заруливания на стоянку и постановки на стояночный тормоз наехал на столб. При этом лайнер получил повреждения обтекателей верхнего и нижнего радиолокатора.
В результате самолет, принадлежащий авиакомпании «Волга-Днепр» и выполнявший рейс по маршруту «Рим - Льеж», был отстранен от дальнейшей эксплуатации. Сотрудники Минтраса РФ начали расследование данного происшествия.
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