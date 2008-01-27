Умер Сухарто

Бывший президент Индонезии Сухарто скончался в Джакарте в возрасте 86 лет.

Как сообщает радио «Свобода», с начала января Сухарто был госпитализирован из-за проблем с сердцем, легким и почками. Состояние экс-президента резко ухудшилось в ночь на воскресенье. Он впал в кому. В 13.10 по местному времени врачи констатировали смерть.

Генерал Сухарто находился у власти в Индонезии более 30 лет - с 1967 по 1998 год, когда был низложен в результате массовых народных выступлений.

Против бывшего диктатора неоднократно выдвигались обвинения в нарушениях прав человека - только в 60-е годы жертвами репрессий в Индонезии стали сотни тысяч человек. Однако из-за плохого состояния здоровья Сухарто так и не предстал перед судом.