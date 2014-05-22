Сегодня начинаются выборы в Европарламент
Сегодня начинаются выборы в Европейский парламент, они продлятся четыре дня.
Право голоса имеют около 400 миллионов человек. Первыми в 28 государствах-членах Евросоюза будут голосовать избиратели в Великобритании и Нидерландах.
Как пишет Радио Свобода, Европейцы выберут 751 депутата на период с 2014 до 2019 года. Государства-члены ЕС имеют разное представительство в зависимости от численности населения.
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Больше всего депутатов представляют Германию (96), Францию (74), а также Великобританию и Италию (по 73). Самые маленькие страны (Кипр, Мальта, Эстония и Люксембург) делегируют по шесть избранников.
После введения положений Лиссабонского договора 2009 года Европарламент имеет больше полномочий, в частности, имеет прямое влияние на назначение президента Еврокомиссии.