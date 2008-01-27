ЦИК РФ официально отказал Касьянову

Центризбирком РФ сегодня официально отказал Михаилу КАСЬЯНОВУ в регистрации кандидатом в президенты России, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Поводом для этого стало большое количество недостоверных и недействительных подписей, собранных в поддержку его кандидатуры. Их число составило 13,36% и почти втрое превысило допустимый законом 5-процентоный порог "брака", отмечает NEWSru.

Таким образом, ЦИК РФ окончательно определился с количеством кандидатов на пост президента России - за высшую государственную должность продолжат борьбу Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Геннадий ЗЮГАНОВ, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и Андрей БОГДАНОВ.