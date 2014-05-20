В Подмосковье столкнулись два поезда, 5 человек погибли

В Подмосковье поезд № 341 «Москва-Кишинев», следующий транзитом через Украину, столкнулся с грузовым поездом, погибли 5 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД.

«В 12:32 на перегоне Нара-Бекасово-1 Московской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда с последующим столкновением с пассажирским поездом № 341 «Москва-Кишинев», - говорится в сообщении.

В пассажирском поезде повреждены 7 и 8 вагоны.

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Для ликвидации последствий подняты три восстановительных поезда со станций Бекасово-1, Москва-Смоленская, Калуга.

В то же время Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту столкновения двух поездов в Подмосковье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По предварительным данным, в результате происшествия пять человек погибли, не менее 50 пострадали.

«Сейчас выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями Следственного комитета России проводится осмотр места происшествия, назначаются различные экспертизы. Уточняется количество жертв и пострадавших», - подчеркнули в следственном комитете.