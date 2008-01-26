В Госдепе США рассказали, при каких условиях потребуют выдачи Могилевича

Американские правоохранительные органы при наличии соответствующих на то оснований направят в Россию запрос о выдаче задержанного по делу компании «Арбат Престиж» бизнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА.

Как сообщает NEWSru, об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Том КЕЙСИ.

"Если он (задержанный) является тем, кого разыскивают в Соединенных Штатах в связи с уголовными обвинениями, то я уверен, что... в Министерстве юстиции (США) это рассмотрят ", - сказал Т.КЕЙСИ.

"Если имеется возможность направить просьбу об экстрадиции, то я уверен, что они (представители Минюста США) дадут этому соответствующий ход", - сказал представитель Госдепартамента. При этом Т.КЕЙСИ сказал, что не располагает информацией о деле С.МОГИЛЕВИЧА.

С.МОГИЛЕВИЧ, который сейчас носит фамилию ШНАЙДЕР, был задержан в среду, 23 января, в Москве одновременно с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром НЕКРАСОВЫМ. По данным правоохранительных органов, они оба являются фигурантами уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере.