В Лаосе разбился Ан-74 с министром обороны на борту

В авиакатастрофе погибли министр обороны этой страны и еще несколько высокопоставленных чиновников, говорится в сюжете ТСН.

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Всего на борту Ан-74 ТК-300 было около 20 человек. Чиновники летели на военные торжества, но за 500 от столицы самолет разбился. На месте падения уже работают спасатели.

Причины авариий еще не выяснили. Харьковский авиационный завод передал правительству Лаоса самолет 2009 года. В каких условиях он эксплуатировался - неизвестно.