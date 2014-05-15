В Бангладеш затонул паром с сотнями пассажиров

О трагедии в четверг, 15 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

В настоящее время удалось обнаружить тела восьми погибших. По сообщению местных властей, большинству пассажиров удалось добраться до берега. На месте крушения парома ведется спасательная операция.

«Мы получаем разные данные о том сколько пассажиров было на борту судна на момент крушения. Их число колеблется от 200 до 350 человек», — сказал представитель городской администрации Саифул Хасан (Saiful Hasan).

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Инцидент произошел на реке Менгха в районе Мушиганж. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. Накануне в округе дул сильный ветер и не прекращались проливные дожди.

Паромное сообщение является одним из основных способов передвижения в Бангладеш. Катастрофы с участием судов происходят в стране достаточно часто. Каждый год десятки людей гибнут из-за аварий на воде. Так в начале мая 12 человек стали жертвами крушения парома на реке Галачипа.