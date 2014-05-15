Более 20 человек погибли во время антикитайских протестов во Вьетнаме
Участники массовых беспорядков во Вьетнаме напали на крупнейший сталелитейный завод страны, более 20 человек погибли.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
В провинции Га Тинь погибли пять вьетнамских рабочих и еще 16 человек, которых считают китайцами, сообщил один из местных врачей.
"Около 100 человек попали в больницу прошлой ночью. Многие из них - китайцы. Еще больше попало в больницы утром". - рассказал медик.
Сотни китайцев уже бежали из страны - преимущественно в соседнюю Камбоджу.
Читайте такжеВо Вьетнаме началось наводнение: 28 человек погибли, 80 тысяч - эвакуированыАнтикитайские беспорядки вспыхнули в индустриальных районах Южного Вьетнама после того, как Китай установил буровую платформу в спорной части Южно-Китайского моря, на которую претендуют сразу несколько стран. Представители властей сообщают о 460 компаниях, заводы которых понесли убытки, 40 раненых полицейских и около 600 арестованных участников беспорядков.
Нынешнее ухудшение отношений между Китаем и Вьетнамом считается одним из худших после короткой пограничной войны 1979 года.