Более 20 человек погибли во время антикитайских протестов во Вьетнаме

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

В провинции Га Тинь погибли пять вьетнамских рабочих и еще 16 человек, которых считают китайцами, сообщил один из местных врачей.

"Около 100 человек попали в больницу прошлой ночью. Многие из них - китайцы. Еще больше попало в больницы утром". - рассказал медик.

Сотни китайцев уже бежали из страны - преимущественно в соседнюю Камбоджу.

Читайте такжеВо Вьетнаме началось наводнение: 28 человек погибли, 80 тысяч - эвакуированыАнтикитайские беспорядки вспыхнули в индустриальных районах Южного Вьетнама после того, как Китай установил буровую платформу в спорной части Южно-Китайского моря, на которую претендуют сразу несколько стран. Представители властей сообщают о 460 компаниях, заводы которых понесли убытки, 40 раненых полицейских и около 600 арестованных участников беспорядков.

Нынешнее ухудшение отношений между Китаем и Вьетнамом считается одним из худших после короткой пограничной войны 1979 года.