США и ЕС обсуждают план действий на случай дальнейших действий России - Нуланд

Об этом на пресс-конференции в рамках Форума глобальной безопасности в Братиславе заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Радио Свобода.

Между тем, по словам Нуланд, США и ЕС обсуждают план действий при осуществлении Россией дальнейших попыток дестабилизации ситуации в Украине.

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"С другой стороны, мы оставляем двери открытыми для деэскалации, для дипломатии и диалога. ЕС, США, Украина и Россия встречались в Женеве. Нам жаль, что достигнутые договоренности не были выполнены. Сейчас мы снова пытаемся вести диалог, включая тот, который сегодня прошел под эгидой ОБСЕ", - заявила Нуланд.

Она отметила, что США приветствуют инициативу по проведению общенационального круглого стола в Украине под эгидой ОБСЕ, на котором будет обсуждаться вопрос децентрализации.

"Но еще более актуальным сейчас является вопрос выборов 25 мая", - подчеркнула Нуланд и заверила, что ЕС и США успешно согласовывают свои действия по введению санкций против России.

"Каждый раз, когда США принимают решение о санкциях, ЕС принимает аналогичное решение. Наши списки санкций тесно согласованы между собой. Мы также обсуждаем, что мы должны делать, если выборы в Украине сорвут", - отметила Нуланд.

Она рассказала, что в позиции США и стран ЕС существуют различия, обусловленные историей, географией и отношениями, которые сложились до этого, но это только указывает на важность достижения общей позиции между США и ЕС.