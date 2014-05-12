Лавров поблагодарил Уганду за "взвешенную позицию по Украине"

Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Меморандум о консультациях министерств иностранных дел России и Уганды, который мы только что подписали, будет способствовать более системной работе по координации наших действий в отношении, как развития двусторонних отношений, так и в том, что касается нашего сотрудничества в международных организациях", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Уганды Сэмом Кутесой.

Кроме этого, Лавров отметил позицию Уганды по Украине.

Читайте такжеАннексию Крыма поддержали европейские неонацисты и коммунисты (документ) "Ценим взвешенную позицию Уганды в связи с событиями на Украине, в том числе, позицию, которую делегация этой страны заняла в ООН. Мы сегодня подробно рассказали о наших оценках последних событий на Украине", - добавил он.

Уганда является одной из немногих стран, которые не выступили против российской военной агресси в Украине. Так, на голосовании по Украине в Генеральной ассамблее ООН 27 марта Уганда стала одной из 58 стран, которые не явились на заседание либо воздержались. Тогда резолюцию поддержали 100 стран, 58 воздержались, 11 проголосовали против.

Против голосовали: Российская Федерация, Беларусь, Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Боливия, Армения, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Судан.