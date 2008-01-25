Буш требует сделать бессрочным закон, облегчающий слежку за иностранцами

Президент Джордж Буш накануне вновь потребовал от конгресса США сделать бессрочным закон, облегчающий слежку за иностранцами, подозреваемыми в терроризме и находящимися на территории других стран.

В распространенном Белым домом заявлении глава администрации подчеркнул, что срок действия временного Закона о защите Америки истекает 1 февраля, передает Прайм-ТАСС. "Осталось всего 8 дней, - отметил Дж.Буш. - Однако угроза со стороны "Аль-Каиды" не исчезнет через 8 дней... Действия Конгресса или его бездействие по этому важному вопросу напрямую отразятся на наших возможностях по обеспечению безопасности американцев".